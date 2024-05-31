Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Erenköy köyünün Karanlık Liman yakınlarında meydana gelen olayda, Hüseyin Pulat'ın kullandığı 16 NZ 232 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte denize yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Pulat’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.