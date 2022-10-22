Denizi kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Türk bandıralı Energy 1 isimli geminin denizi kirlettiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 795 bin 175 lira para cezası uyguladı. Ekipler daha sonra denizde bariyer önlemleri alarak temizleme çalışmaları başlattı.