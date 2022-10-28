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Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri siyaha bürünen denizi temizlemek için çalışma başlattı.   

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:39
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Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 

Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı.

Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı. 


                              

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