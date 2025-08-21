Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor

Türkiye’nin su altı kültürel mirasını gözler önüne seren “Mavi Miras” sergisi, Ankara’daki CerModern Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Işık, ses efektleri ve video sunumlarıyla desteklenen sergi, ziyaretçileri adeta denizin derinliklerinde bir zaman yolculuğuna çıkardı.

SU ALTI ZENGİNLİĞİ BİLİMSEL BİR GÖSTERİYLE ANLATILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUDEMER) desteğiyle düzenlenen sergi, Türkiye’nin su altı arkeolojisi alanındaki öncü rolünü vurguladı.

Sergide, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nden getirilen antik amforalar ve su altında çekilmiş fotoğraflar, ziyaretçilere tarihin derinliklerinde bir görsel şölen sundu.

Uzmanlar serginin amacını, “Türkiye’nin karada olduğu kadar denizlerde de muazzam bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu göstermek istiyoruz. Milattan önce 18. yüzyıldan 1915’e kadar uzanan gemi batıkları, tabaklar, kiremitler, amforalar ve heykeller gibi çok çeşitli buluntularla karşı karşıyayız” diyerek açıkladı.

DERİN SULARDA YENİ KEŞİFLER

Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER’in yürüttüğü “Türk Batık Envanteri: Mavi Miras” projesi, yüzde 80 yerli ve milli su altı robotik teknolojileriyle iki yeni batık tespit etti.

Uzmanlar, “Muğla ve İzmir kıyılarında, 85-100 metre derinliklerde keşfedilen batıklar, antik çağ deniz ticaretinin açık deniz rotalarını ortaya koyuyor. Bu batıklar, M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıla uzanan 800 yıllık bir dönemi kapsıyor” dedi.

Bu keşifler, Türkiye’nin su altı arkeolojisindeki teknolojik ve bilimsel kapasitesini gözler önüne serdi.

ZİYARETÇİLERE BENZERSİZ BİR DENEYİM

CerModern küratörlüğünde hazırlanan sergi, sadece fotoğraflarla sınırlı kalmadı. Işık ve ses efektleriyle zenginleştirilen video sunumları, ziyaretçilere su altının büyülü atmosferini yaşatıyor.

Sergi, Türkiye’nin su altı kültürel mirasını koruma ve tanıtma çabalarının bir parçası olarak, dalış turizmi ve su altı kültür rotaları oluşturma hedefini de destekledi.