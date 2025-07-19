Denizin altında bulunan mayın imha edildi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağındaki Sülüburnu mevkisinde, 150 metre açığında ve 7-8 metre derinlikte denize giren dalgıçlar tarafından patlamış mayın bulunmuştu. Mayının fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dün Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinden destek istendi, bunun üzerine İstanbul'dan ekip geldi.

Bu esnada bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine ara verildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mayın kontrollü şekilde patlatılarak imha edilirken, patlamayla birlikte deniz suyu, yüzeyin yaklaşık 20 metre yukarısına yükseldi.

Su altında mayını gören ve görüntülerini kayda alan ve bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve SAS ekibinin geldiğini belirten dalış eğitmeni Hakan Güney, yapılan incelemelerin ardından mayın olduğu belirlenen cismin kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildiğini söyledi.