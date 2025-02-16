Denizin çekilmesi tedirginlik yarattı

Kaynak: İHA

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kış mevsimi ile birlikte denizde önemli ölçüde çekilme yaşandı. 20 metreyi bulan çekilme vatandaşlar arasında merak ve endişe yarattı.

Arsuz ilçesi Büyükdere mahallesi mevkiinde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesinde yaşanan çekilme dron ile havadan görüntülendi. Yer yer 20 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.

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"Bugün burada deniz daha fazla çekildi çekilmesinin nedenini bilmiyoruz depremden de olabilir gelgitten de olabilir"

Gördüğü manzara karşısında tedirgin olan 42 yaşındaki Hilmi Söyler, "burada deniz çekilmesi daha önce de oldu, 6 Şubat depreminde aynı şekilde bundan biraz daha fazla çekildi ama birkaç gün sonra deniz geri eski haline gelmişti. Bugün burada deniz daha fazla çekildi çekilmesinin nedenini bilmiyoruz depremden de olabilir gelgitten de olabilir. Bu sefer biraz daha fazla oldu nedenini cidden bilmiyorum deprem kırığı değil bunlar, zamanından mikserler betonun dökecek yer bulamayıp da sağa sola döktükleri betonlar işte balıkları yuva olmuş" dedi.

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