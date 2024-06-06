Denizin dibinden çıkanlar şoke etti

Mersin Belediyesi "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.
Balık adamlar denizin dibindeki dalışlarından su altından neler çıkardılar neler…
Denizin altından araba lastiği, demir parçaları, halat, şişe, naylon paket, teneke, plastik sandalye ve kasa çıkarıldı.
Atıklar sahil kenarında biriktirilerek sergilendi.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de açıklamalar yaptı.
Halisdemir, "Burada inanılmaz sayıda deniz kaplumbağaları, caretta carettalar bulunuyor. Bu canlılar kirliliği bazen algılayamıyor. Poşetleri denizanası sanarak yiyorlar.
Sonrasında maalesef ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Poşet ve benzeri atıkların denize atılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Halisdemir, atıkların deniz canlılarının yaşam dengesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.