Denizin dibinden çıkanlar şoke etti

Denizin dibinden çıkanlar şoke etti
Kaynak: AA

Mersin’de dalgıçların su altından çıkardığı ürünler herkesi şaşırtırken uzmanlar da uyarı yaptı.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 1

Mersin Belediyesi "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 2

Balık adamlar denizin dibindeki dalışlarından su altından neler çıkardılar neler…

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 3

Denizin altından araba lastiği, demir parçaları, halat, şişe, naylon paket, teneke, plastik sandalye ve kasa çıkarıldı.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 4

Atıklar sahil kenarında biriktirilerek sergilendi.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 5

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de açıklamalar yaptı.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 6

Halisdemir, "Burada inanılmaz sayıda deniz kaplumbağaları, caretta carettalar bulunuyor. Bu canlılar kirliliği bazen algılayamıyor. Poşetleri denizanası sanarak yiyorlar.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 7

Sonrasında maalesef ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Poşet ve benzeri atıkların denize atılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Halisdemir, atıkların deniz canlılarının yaşam dengesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 10
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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 11
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Denizin dibinden çıkanlar şoke etti 12
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