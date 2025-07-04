Denizin ortasında kabus! Turistleri taşıyan tekne yanarak battı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bodrum’da denizin ortasında korku dolu anlar yaşandı. İçinde Polonyalı turistlerin olduğu tekne yanarak battı. Yardım çağrısı sonrası devreye giren Sahil Güvenlik ekipleri 8 turist ve 5 mürettebatı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na doğru seyreden "My Lover" isimli 27 metre boyundaki yelkenli ahşap teknede (Gulet) yangın çıktı. Tekne kabinindeki klima kablosundan başladığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

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Teknedekiler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye hareket etti.

aw490397-05.jpgGuletteki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat teknenin hizmet botuna binerek kurtuldu. Ekipler alev alev yanan tekneye müdahale etti fakat ağır hasar alan tekne sulara gömüldü.

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