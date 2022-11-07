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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Bu film seti gibi görünen ama tamamen gerçek, terk edilmiş ada Hashima Adası. 52 yıldır hayalet şehir olarak günümüze kadar ulaşan Hashima’nın hikâyesi ise oldukça ilginç…

Galeri Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:08
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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kıyısında bulunan Hashima Adası, bir zamanlar 5000'in üzerinde nüfusun yaşadığı hayat dolu bir yerdi. Sonrasında ise nüfusun tamamı 1970'lerde burayı terk etti. Harabe görüntüsüyle nükleer bir felaket yüzünden terk edilmiş gibi görünse de, adanın boşaltılma hikayesi bambaşka bir nedene dayanıyor. 19. yüzyılda sanayinin giderek geliştiği Japonya, 1890'da Hashima'da kömür madeni keşfedilince burayı maden ocağına dönüştürdü.

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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Mitsubishi, sonrasında kömür ocağının işletmesini satın aldı. Maden işçileri burada çalışmak için aileleriyle birlikte adaya yerleştiler. Maden ocağının derinliği denizin 660 metre altına kadar uzanıyordu. Giderek artan nüfus 5000'in üzerine çıkınca, o dönem Dünya'nın en yoğun nüfuslu bölgesi halini aldı. Büyük binaların dikilmeye başlandığı adada hastane, alışveriş yerleri, çocuk parkı gibi tesisler de kuruldu.

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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Zamanla sanayinin ham maddesi değişerek kömürün yerini petrol almaya başladı, kömür kullanımı neredeyse tamamen durunca maden ocağı da kapatıldı. Ada halkı için artık orada yaşamanın bir anlamı kalmamıştı ve 1970'lerde ada tamamen terk edildi. Hashima'da binalar giderek çürümeye başladı, ev eşyaları paslandı, binalar şiddetli bir depremle yıkılmış görüntüsü aldı, bitkiler binaların arasında yükselmeye başladı. Bir kimsenin bile yaşamadığı hayalet şehre dönen adada tek hareketlilik, kıyıyı aşındıran dalgaların sesi oldu.

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Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Her şeyin çürümeye başladığı küçük Hashima Adası'nın uzun bir süre çöp toplama merkezine dönüştürülmesi gündeme geldi. Bunun için kömür yığınlarının ve molozların toplanıp gömülmesi düşünüldü ancak güvenli olmayacağı gerekçesiyle bu fikirden vazgeçildi. Mitsubishi 2009 yılında adayı Japon Hükümeti'ne bedelsiz olarak bıraktı. 2012 yılında James Bond filminin bir bölümünün çekildiği ada, filmi izleyenler için bir sürpriz olmayacaktır. Filmin kötü adamı demir ve moloz yığınlarından oluşan bu adayı gizli sığınağı olarak kullanıyordu.

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