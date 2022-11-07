﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Her şeyin çürümeye başladığı küçük Hashima Adası'nın uzun bir süre çöp toplama merkezine dönüştürülmesi gündeme geldi. Bunun için kömür yığınlarının ve molozların toplanıp gömülmesi düşünüldü ancak güvenli olmayacağı gerekçesiyle bu fikirden vazgeçildi. Mitsubishi 2009 yılında adayı Japon Hükümeti'ne bedelsiz olarak bıraktı. 2012 yılında James Bond filminin bir bölümünün çekildiği ada, filmi izleyenler için bir sürpriz olmayacaktır. Filmin kötü adamı demir ve moloz yığınlarından oluşan bu adayı gizli sığınağı olarak kullanıyordu.