﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.

Zamanla sanayinin ham maddesi değişerek kömürün yerini petrol almaya başladı, kömür kullanımı neredeyse tamamen durunca maden ocağı da kapatıldı. Ada halkı için artık orada yaşamanın bir anlamı kalmamıştı ve 1970'lerde ada tamamen terk edildi. Hashima'da binalar giderek çürümeye başladı, ev eşyaları paslandı, binalar şiddetli bir depremle yıkılmış görüntüsü aldı, bitkiler binaların arasında yükselmeye başladı. Bir kimsenin bile yaşamadığı hayalet şehre dönen adada tek hareketlilik, kıyıyı aşındıran dalgaların sesi oldu.