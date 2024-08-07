Denizle buluşan tasarım yolculuğu

Kalabalık ve renkli bir aile olan Maya'nın sahiplerinin ruhu ve enerjisi, teknenin her köşesine özenle yansıtıldı.

Temel renkler sakin ve uyumlu seçilirken, bazı alanlar ve mobilyalarda daha iddialı renk tercihleri yapıldı.

Tekne sahiplerinin en büyük isteklerinden biri ise paslanmaz çelik kullanımı oldu.

Benardete, "Paslanmaz çelik kullanmamız gereken yerleri diğer malzemeler ile birlikte tasarlayarak kullanmaya özen gösterdik" dedi.

Rezzan Benardete Interiors, yaşam alanları için mekan tasarımı projeleri de yapıyor ve tekne projeleri onlar için ayrı bir öneme sahip olduğu bildirildi.

Teknenin duvarlarında ahşap kaplama ve duvar kağıdı kullanımı dikkat çekti.

Rezzan Benardete Interiors için duvar kağıdı her zaman ortama sıcaklık katan bir doku. Zeminler ise ortak alanlarda parke, yatak odalarında ise halıdan oluşturdu.

Mozaik'ten alınan Gaetano Pesce tasarımı Up koltuk, yerini bulmuş olmanın konforunu yansıttı.

Maya, 37 metrelik bir 'süper yat'. 8 metre genişliğe sahip tekne, Numarine Yacht ailesinin en son suya inen 37XP modeli olduğu bildirildi.

Rezzan Benardete Interiors, büyük pencereleri ve güçlü görünümü ile göze çarpan Maya isimli teknenin iç mimari projesine ilk gününden itibaren dahil oldu. İki yıllık özenli ve emek verilen bir çalışmanın ardından proje tamamlandı.

Proje, sıfırdan yapılan bir tekne projesi olması sebebiyle konsept ve iç tasarım kararları alındıktan sonra inşai süreç öncelikli olarak başladı. Bu sürecin devamında, hareketli ve sabit mobilya, kumaş ve duvar kağıdı seçimleriyle harekete geçildi.

Maya'nın içinde adeta bir tatile çıkma hissine kapılmak mümkün olduğu bildirildi.

Tekneye girişte "beach" kısmı karşıladı. Burası, hem güneşlenip platform ile denizin keyfini çıkarabileceğiniz hem de bir lounge alanı gibi tasarlanıp televizyon izleyebileceğiniz, akşamüstü içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz keyifli bir alan olduğu bildirildi.

Beach kısmının arkasında bulunan sauna bölümü ile keyif seviyesi artırıldı.

Merdivenlerle keşfe devam ederken kokpit kısmı karşımıza çıktı. İster 12 kişilik yemek masasıyla yemek bölümü, ister iki ayrı masayla bir lounge alanı olma imkanı sundu. Kendine ait bar kısmı ile mutfaktan ayrı bir şekilde servis sağlanabildi.

Devamında ise oldukça geniş bir yaşam alanını kapsayan salon bölümü, yemek bölümü, hol ve misafir banyosununu olduğu ifade edildi.

Maya'nın sahipleri kalabalık bir aile olduğu için herkesin konforlu yaşayabileceği mobilya tercihleri yapılmasına özen gösterildi. Örneğin salonun ortasında bulunan büyük L şeklindeki kanepe ile gerek ailece uzanarak televizyon izleme gerek konuklar geldiğinde hep birlikte keyifle sohbet edebilme imkanı düşünüldü.

Merdiven holünden aşağı devam edildiğinde VIP ve ikiz kamaralarla karşılaşıldı. Üç farklı VIP, iki farklı ikiz kamarası olan bu katın ardından üst güvertede çalışma odası, çalışma odasına ait kitchenette, misafir banyosu ve kaptan bölümü bulundu. En üst kat yani flybridge kısmında da yemek ve oturma bölümlerine yer verildi.

Tüm bu alanların tasarımı, Maya'nın sahiplerinin isteklerine uygun bir yerleşim planı ve mobilya seçimleri üzerinden, oldukça detaylı bir şekilde geliştirildi.

Maya'nın sahipleri yabancı ve tam bir Türkiye aşığı olduğu bildirildi. Birçok farklı ülkede teknesi olan müşterimizin Türkiye'de Numarine Yachts firmasından Maya'yı satın alması ile başlayan bu süreç, iş ortağının Türk olması ile beraber ofisimize ulaştı. Müşterimiz ve eşi, projemizin başında kendi konfor alanlarını oluşturacak, onlara özgü bir tasarım yapılmasını istedi, ardından sürecimiz başladı.

Ailece kimi zaman vakit geçirip eğlenebilecekleri kimi zaman çalışabilecekleri alanlar tasarlamamızı istedi bizden. Standart 37XP şablonlarını onların isteklerine göre uyarlayarak bir tasarım yaptı.