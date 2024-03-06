DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesidavası nedeniyleaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 296 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmazdır.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesiHacıeyüplü Mahallesi

Yüzölçümü : 810 m2

İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:3, bina yük: imar yön.28.mad, bina der:kroki, ön bahçe mes:5,00 mt, komşu mes:3,00 mt.

Kıymeti : 4.860.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:20

01/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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