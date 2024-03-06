DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
T.C.
DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesidavası nedeniyleaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 296 Ada, 8 Parsel, tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmazdır.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesiHacıeyüplü Mahallesi
Yüzölçümü : 810 m2
İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:3, bina yük: imar yön.28.mad, bina der:kroki, ön bahçe mes:5,00 mt, komşu mes:3,00 mt.
Kıymeti : 4.860.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 11:20
01/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01996075