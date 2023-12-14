DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
ESAS NO : 2022/2019 Esas
KARAR NO : 2022/2174
Davacı MESUT AYDIN aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce verilen karar belirtilen adresinize tebligat hazırlanmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından, Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce 2022/2019 Esas, 2022/2174 Karar sayılı kararın;
1-Dava konusunun HMK 4. maddesinde tanımlanan Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri arasında sayılmaması nedeniyle mahkememizin davaya bakmakla görevli olmadığı anlaşıldığından HMK 114/1 C ve 115/2 maddesi gereğince davanın USULDEN REDDİNE ve mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,
2- 6100 sayılı HMK 'nun 20 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde başvurulması halinde dava dosyasının yetkili ve görevli DENİZLİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, karar verilmiş olup,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2023
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|BASIN NO: ILN01949906