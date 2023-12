DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/2019 Esas

KARAR NO : 2022/2174

Davacı MESUT AYDIN aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen karar belirtilen adresinize tebligat hazırlanmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından, Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 2022/2019 Esas, 2022/2174 Karar sayılı kararın;

1-Dava konusunun HMK 4. maddesinde tanımlanan Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri arasında sayılmaması nedeniyle mahkememizin davaya bakmakla görevli olmadığı anlaşıldığından HMK 114/1 C ve 115/2 maddesi gereğince davanın USULDEN REDDİNE ve mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- 6100 sayılı HMK 'nun 20 maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde başvurulması halinde dava dosyasının yetkili ve görevli DENİZLİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, karar verilmiş olup,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2023