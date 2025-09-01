Denizli 5 gündür yanıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Yangınla mücadelede 5. gününe girilirken gecenin ilk saatlerinde ekiplerin karadan müdahaleleri sürüyor. Ekipler yangını denetim altına alma çabaları devam ediyor.

Bölgede 5 değişik noktada süren yangının bir kısmı Buldan ilçe merkezini tehdit ediyor. Yangının dumanları ilçe merkezi üzerini sararken bazı alanlarda tahliye işlemleri yapıldı.

Yangın sahasında parçalı şekilde devam eden alevler, gece vakitlerinde dron ile havadan kaydedildi. Görüntülerde, yangın alanlarına ekiplerin karadan müdahaleleri güç arazi koşullarına karşın sürüyor.