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Döviz satma bahanesiyle gözaltına alınan adam tutuklandı

Denizli Acıpayam'da piyasa değerinin altında İngiliz sterlini satma vaadiyle buluştuğu kişilerin 400 bin lirasını alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:53
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Denizli Acıpayam'da döviz satma bahanesiyle gözaltına alınan adam tutuklandı

Döviz satma bahanesiyle gözaltına alınan adam tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, Acıpayam'da yaşayan Muharrem S (48), telefonla ulaştığı Volkan D. (34) ve 3 arkadaşına 200 bin İngiliz sterlinini piyasa değerinin altında satmayı vadetti.

Buluşma sırasında içi kağıt dolu çantayı veren Muharrem S, 400 bin lirayı alarak kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine yürüttüğü soruşturma sonucu Muharrem S'yi bir ahırda saklanırken yakaladı.

Tanınmamak için saçlarını boyattığı belirlenen zanlının ifadesinde mağdurlardan aldığı parayı eğlence mekanlarında harcadığını iddia ettiği öğrenildi.

Muharrem S'nin 4 dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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