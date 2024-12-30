Denizli-Antalya karayolunda etkili olan yoğun sis ve kar yağışı sürücüleri zorladı

Kar yağışı nedeniyle karayolunda buzlanma oluşurken, bu durum özellikle büyük araçların geçişini zorlaştırdı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmaları ve güvenlik tedbirlerine rağmen, yoğun sis nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı.

Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar yağışı, Denizli-Antalya karayolunda ulaşımın aksamalarına yol açtı. Kar yağışı ve soğuk hava, karayolunda buzlanma oluşmasına sebep oldu. Bu sebeple, tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişine izin verilmedi. Yalnızca kış lastiği bulunan binek araçlar geçiş yapabildi. Ancak bu tedbir, yolun kısa süreliğine Antalya istikametine doğru büyük araçlara ve kış lastiği olmayan araçlara kapatılmasına neden oldu.

İlgili yol, kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı. Ancak, bu kez de yoğun sis nedeniyle sürücüler görüş mesafesinin ciddi şekilde kısıtlandığını bildirdi. Yer yer görüş mesafesi, 5 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek ve sürücü güvenliğini sağlamak için tuzlama çalışmalarına devam etti.

Sis nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlanması, trafik güvenliği için büyük bir tehdit oluşturdu.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde kısıldığı bölgelerde, özellikle gece saatlerinde trafik kazaları riski arttı.

Karayolları ve jandarma ekipleri, sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, polis ekipleri de güvenlik tedbirlerini artırarak, yol boyunca denetim yaptı.

Denizli-Antalya Karayolu'nda yaşanan bu zorlu hava koşulları, bölgedeki sürücüler için sıkıntılı anlara yol açtı. Yolun kapanması ve sisin etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Bu durum, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Karayolları ve güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yolda güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım tekrar normale döndü.