﻿Denizli Boztaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli Boztaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Başvurular elden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Bozkurt ilçesinde ikamet etmek
Lisans mezunu olmak
İş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak
Müşteri İlişkileri Yönetimi sertifikasına sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgah
Dilekçe
Kimlik fotokopisi
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