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Denizli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamyon şoförü, vasıfsız işçi, güvenlik görevlisi ve iş makinesi operatörü olarak istihdam etmek üzere 6 personel alacak.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:59
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Denizli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 vasıfsız işçi, 2 kamyon şoförü, 1 güvenlik görevlisi ve 1 iş makinası operatörü alacak.

Adaylar, başvurularını 2 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine özgeçmiş göndererek yapacaklar. Başvurular incelendikten sonra durumu uygun görülen adaylar mülakata çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Denizli ilinde ikamet ediyor olmak

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