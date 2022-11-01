Denizli Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 vasıfsız işçi, 2 kamyon şoförü, 1 güvenlik görevlisi ve 1 iş makinası operatörü alacak.
Adaylar, başvurularını 2 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine özgeçmiş göndererek yapacaklar. Başvurular incelendikten sonra durumu uygun görülen adaylar mülakata çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Denizli ilinde ikamet ediyor olmak
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