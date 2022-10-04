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Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:07
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Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ işçi alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ bünyesinde görevlendirilmek üzere işçi alınacak.

Personel alımında adaylar için üst yaş şartı bulunmamaktadır. Adaylar başvurularını 5 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır. Durumu uygun görülenler mülakata çağrılacaktır.

4 Halkla İlişkiler Görevlisi, 1 Sayaç Sökme Takma Personeli, 4 Sayaç Okuma Personeli, 1 Kamyon Şoförü, 1 Elektrik-Elektronik Teknikeri ve 3 Destek Personeli alınacaktır.

ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak ve Denizli ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Halkla ilişkiler görevlisi alımında 3 personel için lisans bir personel için lise mezunu olma şartı vardır.

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