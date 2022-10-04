﻿Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ 14 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ bünyesinde görevlendirilmek üzere işçi alınacak.
Personel alımında adaylar için üst yaş şartı bulunmamaktadır. Adaylar başvurularını 5 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır. Durumu uygun görülenler mülakata çağrılacaktır.
4 Halkla İlişkiler Görevlisi, 1 Sayaç Sökme Takma Personeli, 4 Sayaç Okuma Personeli, 1 Kamyon Şoförü, 1 Elektrik-Elektronik Teknikeri ve 3 Destek Personeli alınacaktır.
ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak ve Denizli ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.
Halkla ilişkiler görevlisi alımında 3 personel için lisans bir personel için lise mezunu olma şartı vardır.
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