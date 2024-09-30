Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 36. Uluslararası Tiyatro Festivali

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 36.'sını düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Birbirinden keyifli oyunların sahnelendiği festivalde 3'ü yurtdışından olmak üzere 18 tiyatro grubu Denizli'nin dört bir tarafında tiyatro severlerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1984 yılında başlattığı ve bu yıl 36.'sını düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Türkiye ile birlikte Nahçıvan, İran ve Kazakistan'tan olmak üzere toplam 18 tiyatro grubunun 7 gün boyunca tiyatro severler ile buluştuğu festival Kazak Müzikal Drama Tiyatrosu'nun Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelediği "Cimri" adlı eser ile veda etti. Birbirinden özel oyunların sahnelendiği festivalde Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahneye konan "Söz Veriyorum" ve "Kral Cıbıldak" oyunları büyük beğeni topladı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7 gün boyunca gerek kent merkezinde, gerek ilçelerde, gerekse ilk kez kırsal mahallelerde tiyatro festivalinin halk ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 200 tiyatro sanatçısının kentin dört bir yanında 7 günde toplam 26 eseri sahneye koyduğunu ve sanat dolu geçen haftada Denizlililerin festivale büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "1984'de başlayan bu güzel yolculuğu sürdürmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Denizlimizin sanat ve sanatçıyla buluşması artarak sürecek, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Sanatçılarımız başta olmak üzere bu güzel organizasyona emek veren, katkı sağlayan herkese ve oyunlarımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza çok teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.