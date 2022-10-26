Denizli Çameli Belediyesi büro işçisi alacak

Denizli Çameli Belediyesi 1 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az lisans mezunu olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Çameli ilçesinde ikamet etmek.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
4 adet fotoğraf,
Adli sicil kaydı,
Öğrenim belgesi.
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