26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Denizli Çameli Belediyesi büro işçisi alacak

Denizli Çameli Belediyesi 1 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:21
Takip Et

Denizli Çameli Belediyesi büro işçisi alacak

Denizli Çameli Belediyesi büro işçisi alacak
+
Aa
-

Denizli Çameli Belediyesi 1 işçi alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lisans mezunu olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Çameli ilçesinde ikamet etmek.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

4 adet fotoğraf,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim belgesi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Süper Lig'de 12.haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 12.haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 12.haftanın hakemleri açıklandı
﻿Sigarayla ilgili müthiş bir müjde! Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayla ilgili müthiş bir müjde! Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayla ilgili müthiş bir müjde! Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Hırsızlık yaptıkları villada sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yiyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
﻿Hırsızlık yaptıkları villada sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yiyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
﻿Hırsızlık yaptıkları villada sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yiyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
﻿İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak
﻿İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak
﻿İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.