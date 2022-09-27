﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Çameli Belediyesi, büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Güvenlik soruşturması olumlu olmak
Çameli ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
4 adet vesikalık fotoğraf
Diploma
Sabıka kaydı
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