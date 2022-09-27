﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Çameli Belediyesi, büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

18 – 50 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Çameli ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

4 adet vesikalık fotoğraf

Diploma

Sabıka kaydı