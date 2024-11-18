Denizli ceviz üretiminde zirveye koşuyor

Denizli, son yıllarda ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir atılım gerçekleştirerek dikili alan bakımından Türkiye'nin birincisi oldu. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Manisa'nın ceviz üretiminde lider olduğunu ancak kapama ceviz bahçeleri açısından Denizli'nin önde olduğunu vurguladı. Gemici, "Önümüzdeki 3 yıl içinde dikili bahçelerin ürün vermeye başlamasıyla verimlilikte zirveye ulaşacağız" dedi.

2017 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projelerle ceviz yetiştiriciliği hız kazandı. Bozkurt ve Çameli ilçelerinde üreticilere yüzde 50 hibeli Chandler türü ceviz fidanları dağıtıldı. Modern bahçelerin kurulmasıyla birlikte, yaşa gelen ağaçlar ceviz vermeye başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli'deki meyve veren ceviz ağaçlarının sayısını 998 bin 894, meyve vermeyenleri ise 977 bin 895 olarak açıkladı. 2023 yılında Denizli'de 12 bin 771 dekar alanda toplam 15 bin 83 ton ceviz üretildi. Gelecek yıl için ise üretimde yaklaşık yüzde 46 oranında artış bekleniyor ve toplamda 22 bin ton civarında rekolte öngörülüyor.

Cevizlerin sofralara ulaşma süreci ise oldukça zorlu. Ağaçlar, traktörlerle silkelendikten sonra yere düşen cevizler toplandıktan sonra soyma makinesiyle dış kabuklarından arındırılıyor. Cevizler, serilerek kurutma işleminden geçiyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Gemici, ceviz üretiminin gelecekte kent ekonomisi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Bozkurt ilçesindeki Alikurt Mahallesi'nde ceviz üreten Devrim Alpat, "Bu bölge, suya kavuştuktan sonra ceviz dikimi için uygun hale geldi. 10 yaşında ağaçlarımızdan dönüm başına 500 kilogram ürün alıyoruz. Ceviz, kuru mahsullere göre daha yüksek gelir sağlıyor" dedi. Halit Göksu ise Chandler türü cevizlerin kalitesine dikkat çekerek, "Bu tür, yerli cevizlere göre daha lezzetli ve ticari getirisi yüksek" şeklinde konuştu.