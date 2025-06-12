Denizli gazisine gözyaşlarıyla veda!

Denizli'de yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan 49 yaşındaki terörle mücadele gazisi Erdal Turhan, Kurban Bayramında durumunun kötüleşmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altında alındığı hastanede, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdal Turhan için askeri tören düzenlendi.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden emekli olan Gazinin Türk bayrağına sarılan cenazesi, Asri Mezarlık Camisine getirildi. Askeri erkan, dernek üyeleri ve ailesinin katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Erdal Turhan'ın cenazesi Asri Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.