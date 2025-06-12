Denizli gazisine gözyaşlarıyla veda!

Kaynak: İHA
Denizli gazisine gözyaşlarıyla veda!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi üyesi olan terörle mücadele gazisi Erdal Turhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan 49 yaşındaki terörle mücadele gazisi Erdal Turhan, Kurban Bayramında durumunun kötüleşmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altında alındığı hastanede, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdal Turhan için askeri tören düzenlendi.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden emekli olan Gazinin Türk bayrağına sarılan cenazesi, Asri Mezarlık Camisine getirildi. Askeri erkan, dernek üyeleri ve ailesinin katıldığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Erdal Turhan'ın cenazesi Asri Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

aw474835-01.jpg

aw474835-02.jpg

Son Haberler
Galatasaray transferi açıkladı
Galatasaray transferi açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor
Evlenecek çiftlere büyük müjde! Gençlerin beklediği haber geldi
Evlenecek çiftlere büyük müjde! Gençlerin beklediği haber geldi
Çömez’den ‘Gaziosmanpaşa’ tepkisi: “Hukuku uygun ama ahlaka uygun değil”
Çömez’den ‘Gaziosmanpaşa’ tepkisi: “Hukuku uygun ama ahlaka uygun değil”
New York borsası çöktü: Ticaret anlaşması ve gerilim endeksleri vurdu! (12 Haziran 2025)
New York borsası çöktü!