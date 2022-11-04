Denizli Güney Belediyesi temizlik işçisi alacak

Denizli Güney Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Güney ilçesinde ikamet etmek,
En az lise mezunu olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik,
Diploma,
İkametgah.
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