DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2022/51296 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/51296 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Künarlar Mah, Armutluk mevkii, 238 parsel, 23.744,00 m2 alanlı arsa üzerinde 1/96 arsa paylı 48.blok, zemin1 + 1.kat 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmaz Yenişehir Mahallesi Ferahevler Sitesindedir. Ana bina, bodrum kat+zemin kat+asma kat+1.kat+asma kat+çatı arası katlı olarak betonarme tarzda yapılmıştır. Bina girişi B adası 17.sokaktandır.Bina giriş kapısı çelik kapıdır.Meskende ısıtma bireysel doğalgaz kombilidir. Bina üzeri ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür. Bina 3.sınıf A grubu yapı sınıfındadır.Bodrum kat otopark kısmı 50 m2 olup ruhsat haricidir. Bodrum kat-otopark ve çatı arası kat ruhsat harici olmak üzere bodrum kat+zemin kat+1.kat+çatı arası kat toplam 155,00 m2 alanlıdır. Bodrum kat; depo-ardiye-kapalı otopark olarak kullanılmaktadır.Zemin kat; salon+mutfak, lavabo, asma kat;1 oda, 1.kat;2 oda, banyo, asma kat;1 oda, çatı arası kat;1 oda ve teras şeklindedir. Üst kata çıkış merdivenleri betonarme mermer kaplamalıdır. Zemin katta zemin salon kısmında laminant, mutfakta mermer kaplamadır. Diğer katlarda zemin kaplaması ıslak zeminler haricinde laminant parke kaplamadır. Mutfakta tezgah werzalit, dolaplar MDF doğramadır. Duvarlar ve tavan alçı sıvalı badanalıdır. Girişte sağda MDF doğramalı vestiyer vardır.Mesken içi kapılar ahşap doğramalıdır. Banyo ve WC duvarları ve zemin seramik kaplamadır.1.kata çıkarken asma katta 1 oda vardır.Meskendeki odalarda ve çatı arası kattaki odada zemin laminant parke kaplamadır.Terasta zemin seramik kaplamalı olup barbekü vardır. Pencereler plastik doğramalı demir ferforje korkulukludur. Teraslar açık teras olup üzeri kapalı değildir.Ruhsat tarihi 1987dir.

Adresi : Yenişehir Mah, Ferahevler Sitesi, B Adası ,17. Sokak, No=17 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 23.744 m2

Arsa Payı : 1/96

İmar Durumu : Konut alanında, Ayrık nizamlı, 7 kat müsadeli, TAKS/E:0,18/1,25, bina yüksekliği: 21,50 m. Ön bahçe çekme mesafesi:5,00 m.şeklindedir.

Kıymeti : 3.598.127,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında aile konutu şerhi ve haciz şerhleri mevcut olup ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:30

15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.