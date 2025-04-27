Denizli Karahisar’da acı olay: Çift zehirlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli Karahisar’da acı olay: Çift zehirlendi

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir evde kömür sobasında sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki Sabri Uçar, hayatını kaybetti, 80 yaşındaki eşi Zeliha Uçar, ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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