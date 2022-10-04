Denizli Merkez Efendi Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Merkez Efendi Temizlik, geçici olarak istihdam etmek üzere beden işçisi olan 20 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yoksun olmamak
18 – 50 yaş arasında olmak
Denizli Merkezefendi’de ikamet etmek
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
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