Denizli Merkez Efendi Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Merkez Efendi Temizlik, geçici olarak istihdam etmek üzere beden işçisi olan 20 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

18 – 50 yaş arasında olmak

Denizli Merkezefendi’de ikamet etmek

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı