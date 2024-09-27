Denizli OSB heyeti Antalya OSB Teknoparkta incelemelerde bulundu

Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, Antalya OSB Teknoparkta incelemelerinin ardından "Denizli'de bir Silikon Vadisi oluşturma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli OSB Teknopark Projesi kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Teknokent Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz ve Denizli OSB İnşaat Kontrol Müdürü Koray Çoşkun; Antalya OSB Teknopark'ı ziyaret etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Teknokent projesi kapsamında yapılan ziyarette; Antalya OSB Teknopark'ta yer alan girişimci firmalar da ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Denizli OSB heyetine eşlik eden Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, Teknopark'ın kuruluş sürecindeki tecrübelerini paylaştı.

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Teknokent projesinin önemine vurgu yaparak, "20 bin metrekarelik alanda oluşturacağımız Teknokent projemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, dünya ile rekabet edebilecek teknoloji ve yazılım üretebilen sanayicilerimize uygun bir merkez sunmak. Teknopark ve diğer OSB'lerimizle işbirliği içerisinde sanayicilerimize yararlı projelere imza atmayı hedefliyoruz. Denizli'de bir Silikon Vadisi oluşturma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.