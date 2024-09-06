Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Uslu hayatını kaybetti

1953 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya gelen Uslu, uzun yıllar boyunca iş dünyasında başarılı bir kariyer sergiledi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Uslu, yatmakta olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu, üzücü haberi taziye mesajıyla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Abdülkadir Uslu'yu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 7 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını takiben Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Uslu’nun vefatı, hem iş dünyasında hem de Denizli'de büyük bir üzüntüyle karşılandı.