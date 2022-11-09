﻿Denizli Pamukkale Üniversitesi işçi alacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi bünyesine 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre kantin görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 13 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamaki
Engelli raporunun olması,
Denizli’de ikamet etmek.
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