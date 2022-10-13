Denizli Pamukkale Üniversitesi STDV işçi alacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi STDV bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak kantin görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Engelli raporunun olması,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Denizli’de ikamet etmek,
Lise veya üniversiteden mezun olmak.
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