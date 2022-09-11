﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli İli, Pamukkale ilçesi, İstiklal mh. 3146 Ada 26 Parsel sayılı taşınmaz tapuda avlulu üç katlı kargir ev vasfıyla kayıtlı olup, 216 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde bodrum+zemin+3 normal+çatı kattan oluşan betonarme karkas yapı sisteminde inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina yaklaşık 40-45 yıllık bir yapıdır. Daireler 130 m2 alana oturmaktadır. Her katta bir daire bulunmaktadır. Daireler 1 salon, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Yer döşemeleri laminant parke-seramik kaplamadır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve pencereler ahşap-pvc doğramadır. Bina doğalgazla ısınmaktadır. Çatı ahşap oturtma çatı olup kremitle kaplıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. III-B grubu yapı sınıfındadır. Yapı ruhsatı bulunmamaktadır. İncilipınar yüzme havuzuna, Kültür Merkezine, Forum AVM'ye yakın mesafededir. PTT, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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