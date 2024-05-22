Denizli tarihi eser operasyonu

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahsa yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 236 adet sikke, 22 adet yüzük, 1 adet bilezik, 31 adet tarihi eser niteliğinde muhtelif obje, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 38 tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.