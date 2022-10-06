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Denizli Tavas SYDV işçi alacak

Denizli Tavas SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:26
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Denizli Tavas SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Denizli Tavas SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 1 işçi alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Erkek olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyeti olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

20 – 30 yaş aralığında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Çalışmasına engel hali olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Tavas ilçesinde ikamet etmek

En az B sınıfı ehliyeti olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Ehliyet

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Diploma

İkametgah

Varsa hasta ve yaşlı bakım sertifikası

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