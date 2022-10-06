Denizli Tavas SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Denizli Tavas SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 1 işçi alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Erkek olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyeti olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
20 – 30 yaş aralığında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Çalışmasına engel hali olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Tavas ilçesinde ikamet etmek
En az B sınıfı ehliyeti olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Ehliyet
Askerlik durum belgesi
Adli sicil kaydı
Diploma
İkametgah
Varsa hasta ve yaşlı bakım sertifikası
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