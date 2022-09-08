Paraları başının üzerine koyup eşek gibi çalışıyorum paylaşımı yaptı. Jandarma hırsızlık zanlısını kulağından tuttuğu gibi yakaladı

Denizli'de soyduğu evden elegeçirdiği paralarla poz verip, eşek gibi çalışıyorum paylaşımı yaptı. Jandarma ekipleri de hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

Denizli'de, hırsızlık için girdiği evden 240 bin liralık altın çalan Abdulbaki Kurt (24), kuyumcuda bozdurarak aldığı paraları gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptı. JASAT'ın eğlence mekanında yakaladığı Kurt tutuklanırken, harcanan paranın kalan kısmı ise sahibine teslim edildi.

Olay, 5 Eylül'de Tavas ilçesinde meydana geldi. Besicilik yapan aile, akşam saatlerinde eve geldiğinde, altınlarının çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu. Soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Bölgede ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, hırsızlığı Abdulbaki Kurt'un yaptığını tespit etti.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT, Kurt'u yakalamak için harekete geçti. Kurt'un, çaldığı altınları Acıpayam ilçesine götürüp, kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Kurt'un altınları bozdurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri de alındı.

PARANIN BİR KISMINI HARCAMIŞ

Abdulbaki Kurt'un altınları bozdurmasının ardından elindeki 240 bin lirayı gösterip, İbrahim Tatlıses'in 'Eşek gibi çalışıyorum, gecem gündüzüm belli değil' sözleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Önceki gün gazinoda olduğu belirlenen Kurt, JASAT ve Acıpayam Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kurt'un, paranın bir kısmıyla cep telefonu ve kol saati aldığı belirlenirken, üzerinde bulunan 200 bin lira ise sahibine teslim edildi.