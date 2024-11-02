Denizli Tavas'ta virajı alamayan araç takla attı! 2 yaralı

Kaza, Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Öğle saatlerinde Mehmet Sayak’ın kullandığı 20 V 9529 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak çamların arasına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan Mehmet Sayak ve Mevlüt İşanç’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.