﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, elektrikçi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişkisi olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

En az önlisans mezunu olmak

Tavas ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma

Adli sicil belgesi

İkametgah

Askerlik durum belgesi

Nüfus kayıt örneği

Mesleki belge