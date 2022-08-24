﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, elektrikçi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlik ile ilişkisi olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
En az önlisans mezunu olmak
Tavas ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
Adli sicil belgesi
İkametgah
Askerlik durum belgesi
Nüfus kayıt örneği
Mesleki belge
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