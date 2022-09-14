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Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

Denizli Tavbel Çevre Temizlik, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:14
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Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Tavas ilçesinde ikamet etmek

Şehir bölge planlama lisans bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma fotokopisi

Adli sicil belgesi

İkametgah

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

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