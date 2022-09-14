﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlik ile ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Tavas ilçesinde ikamet etmek
Şehir bölge planlama lisans bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma fotokopisi
Adli sicil belgesi
İkametgah
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
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