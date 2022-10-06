Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan mail adresinden başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Çalışmasına engel hali olmamak
Tavas ilçesinde ikamet etmek
Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
Ehliyet
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
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