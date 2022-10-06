Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan mail adresinden başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Çalışmasına engel hali olmamak

Tavas ilçesinde ikamet etmek

Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma

Ehliyet

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

İkametgah

Nüfus kayıt örneği