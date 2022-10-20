Denizli Tavbel Çevre Temizlik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, park bahçe bakımı personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular CV olarak hazırlanarak ilanda belirtilen mail adresine gönderilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak

Tavas ilçesinde ikamet etmek

Askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma

Ehliyet

Adli sicil belgesi

Yerleşim yeri belgesi

Askerlik durum belgesi

Nüfus kayıt örneği