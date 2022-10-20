Denizli Tavbel Çevre Temizlik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Denizli Tavbel Çevre Temizlik, park bahçe bakımı personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular CV olarak hazırlanarak ilanda belirtilen mail adresine gönderilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmaya engel olabilecek sorun olmamak
Tavas ilçesinde ikamet etmek
Askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
Ehliyet
Adli sicil belgesi
Yerleşim yeri belgesi
Askerlik durum belgesi
Nüfus kayıt örneği
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