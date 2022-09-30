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18 günlük gelini duvar öldürdü

Denizli’nin Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğilen 18 günlük gelin, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:21
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Denizli'de 18 günlük gelini duvar öldürdü

18 günlük gelini duvar öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlenerek Denizli il merkezine yerleşti. Düğünün ardından akraba gezmesi için eşiyle birlikte mahalleye gelen İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. 

Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, 18 günlük gelinin üzerine devrildi. Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci’yi kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kanlar içinde kalan Pınar İlkinci’yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.

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