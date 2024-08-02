Denizli'de 198 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kaynak: AA
Denizli'de 198 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Denizli'de, hakkında kesinleşmiş 198 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 8 yıldır aranan ve 106 farklı dosyadan toplam 198 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası ile 2 milyon 318 bin 40 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hakkında 21 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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