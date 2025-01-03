Denizli’de 3 asırlık tarihi su sarnıç, kaderine terk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de 3 asırlık tarihi su sarnıç, kaderine terk edildi

Denizli’nin Tavas ilçesinde 3 asırlık tarihi su sarnıcı kaderine terk edildi. Tavas’ta buna benzer 60 tane su sarnıcı olduğunu belirten araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, “ Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine giderken, Denizli- Muğla yolundan geçmiş. Ordusunun su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıçları, Mimar Sinan'a yaptırdığı söyleniyor."

Denizli'de araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, yaklaşık 300 yıl insanların su ihtiyacını karşılayan Tavas ilçesi sınırlarından geçen eski Denizli - Muğla yolu üzerindeki su sarnıcının bakımsızlıktan yıkılmaya başladığına dikkat çekti.

Denizli’de 3 asırlık su sarnıcı kaderine terk edildi

Eski yol üzerinde bulunan "Abbakbir" olarak anılan sarnıç hakkımda bilgiler verem İbrahim Afatoğlu, "Abbakbir sarnıcı 300 yıllık bir sarnıç. 300 yıldır Denizli'den Muğla'ya, Muğla'dan Denizli'ye giden yolcuların su ihtiyacını karşılamış. Eskiden şebeke suları olmadığı zamanlarda kullanılan ama günümüzde artık ihtiyaç olmadığı için bu sarnıç bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş. Tabi bu 300 yıllık tarihi bir yapıdır bu. Bu yapılar korunması gerekiyor. Tavas da bu şekilde 60 kadar sarnıç vardır. Bir rivayet vardır tarihte bu sarnıçların yapılması konusunda. Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferine giderken bu Denizli Muğla yolundan geçmiş. Ordusunun su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıçlardan Mimar Sinan'a yaptırdığı söyleniyor. Tabi bu rivayet doğru mu eğrimi bilmiyoruz ama en azından 300 yıllık insanların su ihtiyacını karşılamış olan bu sarnıçların korunması gerekiyor. Bu gün bu sarnıç yıkılacak yarın diğer 60 tanesi de aynı şekilde yıkılacak. Bu sarnıçlar tarihi değeri olduğu için kültürel değeri olduğu için yaban hayatına faydası olduğu için korunması gereken tarihi yapılardır. Özellikle bunları Aydın Kültür Varlıkları Bölge Kurulu tescil etmeli" dedi.

Denizli’de 3 asırlık su sarnıcı kaderine terk edildi

Tarihi eser niteliğindeki bu sarnıçların restore edilmesi gerektiğini belirten Afatoğlu, "Eğer bir yıl içinde daha bu sarnıç restore edilmezse bakım onarım tamir yapılmazsa 300 yıllık tarihi sarnıç yıkılıp gidecek. Bu sarnıcı tamir edip, sahip çıkmalıyız. İnşallah 300 yıllık bu su sarnıcının kurtarılması için gerekli adımlar atılır" diye konuştu.

Denizli’de 3 asırlık su sarnıcı kaderine terk edildi

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