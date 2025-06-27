Denizli’de 3 firari operasyonla yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından "Hırsızlık" suçundan hakkında 36 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 firari şahıs, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine teslim edildi.