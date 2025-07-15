Denizli’de 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Denizli’de 7 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Denizli’de 7 katlı bir apartmanın çatı katında başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu, çok sayıda vatandaş sokakta yangını izledi.


Yangın, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmanın çatısından bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İçeriden müdahale edilemeyen yangına itfaiye ekipleri merdiven ile ulaşarak müdahalede bulundu. Alevlerin yükseldiği apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, onlarca vatandaş sokak üzerinde yangını izlediği görüldü. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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