Denizli'de aile hekimi evinde ölü olarak bulundu

Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Osman Özen, bugün iş yerine gelmeyince sağlık çalışanları telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonla da Özen'e ulaşamayan sağlık çalışanları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları Özen'i yatakta hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. 29 yıldır Çivril ilçesinde doktor olarak çalışan ve bekar olan Özen'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.