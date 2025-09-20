Denizli'de akılalmaz cinayet!



Olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal mahallede yaşayan O.K. (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu iddia ederek yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

15 SAAT SONRA İTİRAF ETTİ



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun O.K., dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi. Jandarmanın tekrar sorguya aldığı O.K., olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

O.K., olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.



Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.