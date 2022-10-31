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  • Denizli'de asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın yakalandı

Denizli'de asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 22:31
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Denizli'de asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın yakalandı

Denizli'de asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın yakalandı
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Atalar Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na gelen D.Y. isimli kadın, bilinmeyen nedenle binanın ikinci katında çalışan Ö.Ç'nin üzerine asit içerikli sıvı attı.

Ö.Ç. yüzünden, yanındaki A.Y. ise sıçrayan sıvı nedeniyle elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen D.Y'yi kısa süre sonra yakaladı.

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