Denizli’de at faciası: Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Denizli’de at faciası: Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Denizli’nin Çivril’de bir sürücü otoyolda önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kaza sonrası Resul Yeşilyurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine giden Sadık Aydoğdu'nun (55) kullandığı 07 CAR 165 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde bulunan Resul Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Aydoğdu ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yeşilyurt'un cenazesi ise otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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