Denizlispor ünlü teknik direktörle anlaştı. Yarın sahaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig’de 11 maçta 2 puanla dibe demir atan Denizlispor’da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Giray Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Giray Bulak’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz."

Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.