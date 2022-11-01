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Denizlispor ünlü teknik direktörle anlaştı. Yarın sahaya çıkacak

Mesut Bakkal’la yollarını geçen hafta ayıran Altaş Denizlispor, Giray Bulak’la anlaştı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:21
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Denizli'de Bakkal'dan boşalan koltuğa Giray Bulak oturdu. Hemen göreve başlıyor

Denizlispor ünlü teknik direktörle anlaştı. Yarın sahaya çıkacak
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Spor Toto 1. Lig’de 11 maçta 2 puanla dibe demir atan Denizlispor’da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Giray Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Giray Bulak’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz."

Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.

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